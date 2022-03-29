Кладбище овец под Тулой: возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Накануне мы писали про жителей деревни Кишкино сельского поселения Медвенское. Они жаловались на одного из местных жителей, который разводит домашних животных. Мужчина не создал условий для их ухода и содержания, имея при этом целое стадо — 283 головы. Из-за того, что животновод не запасся сеном и другим кормом, животные начали умирать от голода. Сейчас в деревне имеется несколько свалок с их трупами — от истощения умерли 42 овцы.

По данному факту проверку провела Тульская природоохранная прокуратура. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Ход и расследование дела находятся на контроле прокуратуры.