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Прокуратура обнаружила в деревне под Тулой кладбище овец

Прокуратура обнаружила в деревне под Тулой кладбище овец

По нашей информации, хозяин животных не обеспечил их кормом и они погибли.

Жители деревни Кишкино сельского поселения Медвенское жалуются на одного из местных жителей, который разводит домашних животных.

По информации Myslo, мужчина не создал условий для их ухода и содержания, имея при этом стадо в 250 голов. Из-за того, что животновод не запасся сеном и другим кормом, животные начали умирать от голода. Сейчас в деревне имеется несколько свалок с их трупами.

- Природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов комитета по ветеринарии, выявила нарушения ветеринарного и природоохранного законодательства. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

сегодня, в 18:30 0
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