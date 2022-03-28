Прокуратура обнаружила в деревне под Тулой кладбище овец

По нашей информации, хозяин животных не обеспечил их кормом и они погибли.

Жители деревни Кишкино сельского поселения Медвенское жалуются на одного из местных жителей, который разводит домашних животных.

По информации Myslo, мужчина не создал условий для их ухода и содержания, имея при этом стадо в 250 голов. Из-за того, что животновод не запасся сеном и другим кормом, животные начали умирать от голода. Сейчас в деревне имеется несколько свалок с их трупами.

- Природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов комитета по ветеринарии, выявила нарушения ветеринарного и природоохранного законодательства. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.