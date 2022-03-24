Фото из архива Myslo.
В Донском более 25 тысяч жителей остались без воды
В городе случилась коммунальная авария.
Сегодня, 24 марта, в 9.00 в Донском был поврежден водовод в грунте диаметром 500 мм на перекрестке ул. 7 Бис и переулка Артема. Из-за этого в микрорайоне Центральном остались без воды 430 домов, 25 596 жителей, из которых 2830 детей. Об этом сообщает «Донская газета».
Жителям подвозят воду по следующим адресам:
- 4-й магазин, площадка у «Дикси»;
- площадка у ТЦ «Талисман;
- площадка у ТЦ «Первый».
Коммунальную аварию устраняют сотрудники водоканала.
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