В Донском более 25 тысяч жителей остались без воды

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 24 марта, в 9.00 в Донском был поврежден водовод в грунте диаметром 500 мм на перекрестке ул. 7 Бис и переулка Артема. Из-за этого в микрорайоне Центральном остались без воды 430 домов, 25 596 жителей, из которых 2830 детей. Об этом сообщает «Донская газета».

Жителям подвозят воду по следующим адресам:

4-й магазин, площадка у «Дикси»;

площадка у ТЦ «Талисман;

площадка у ТЦ «Первый».

Коммунальную аварию устраняют сотрудники водоканала.