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В Донском более 25 тысяч жителей остались без воды
Фото из архива Myslo.

В Донском более 25 тысяч жителей остались без воды

В городе случилась коммунальная авария.

Сегодня, 24 марта, в 9.00 в Донском был поврежден водовод в грунте диаметром 500 мм на перекрестке ул. 7 Бис и переулка Артема. Из-за этого в микрорайоне Центральном остались без воды 430 домов, 25 596 жителей, из которых 2830 детей. Об этом сообщает «Донская газета».

Жителям подвозят воду по следующим адресам:

  • 4-й магазин, площадка у «Дикси»;
  • площадка у ТЦ «Талисман;
  • площадка у ТЦ «Первый».

Коммунальную аварию устраняют сотрудники водоканала.

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сегодня, в 13:36 0
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