В Алексине студент украл из магазина электронные сигареты

Фото из архива MySlo

В дежурную часть алексинского отдела полиции обратился продавец-консультант магазина по продаже аксессуаров для курения. Он рассказал, что из витрины пропали электронные сигареты и жидкости для курения.

Во время оперативных мероприятий сыщики установили и задержали вора – им оказался 17-летний учащийся местного колледжа. Кражу ему удалось совершить путём подбора ключа к витрине.

Задержанный дал признательные показания, похищенные товары изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.