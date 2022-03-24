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В Алексине студент украл из магазина электронные сигареты
Фото из архива MySlo

В Алексине студент украл из магазина электронные сигареты

Молодому человеку удалось подобрать ключ к витрине с товарами.

В дежурную часть алексинского отдела полиции обратился продавец-консультант магазина по продаже аксессуаров для курения. Он рассказал, что из витрины пропали электронные сигареты и жидкости для курения.

Во время оперативных мероприятий сыщики установили и задержали вора – им оказался 17-летний учащийся местного колледжа. Кражу ему удалось совершить путём подбора ключа к витрине.

Задержанный дал признательные показания, похищенные товары изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 21:21 +1
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