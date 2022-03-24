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В Тульской области с 1 апреля начнётся ремонт двух участков железной дороги
Фото: mosregtrans.com

В Тульской области с 1 апреля начнётся ремонт двух участков железной дороги

Сотрудники МЖД уточняют, что работы необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

С 1 апреля на Московской железной дороге начинается ремонтная кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В Тульской области ремонт пройдет на участках «Венёв – Грицово» и «Товарково – Волово». Железнодорожники разрабатывают технологические «окна», чтобы работы минимально влияли на график движения поездов.

– По технологии «закрытый перегон», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени, будет производиться 43% ремонтных работ. Движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме. В проведении ремонта будет задействовано 194 единицы путевых машин тяжелого типа, 102 единицы автотракторной техники и 2400 единиц подвижного состава, – сказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

При сварке рельсов в бесстыковой путь будет использована рельсосварочная машина, которая способна подъехать к месту проведения работ как по рельсам, так и по автодорогам. Мобильность путевой техники позволяет произвести ремонт в более сжатые сроки.

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вчера, в 20:54 0
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