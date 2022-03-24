Под обновленную льготную ипотеку теперь подходят 78% квартир

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Раньше под условия льготного жилищного кредитования попадали только 8% объектов рынка недвижимости.

Условия выдачи льготной ипотеки скорректированы: ставка увеличена с 7% до 12%, а максимальная стоимость жилья – до 12 млн рублей в столичных регионах и до 6 млн – в остальных городах.

Эксперты Циан.Аналитики рассчитали, какой объем первичного рынка и квартиры с какими характеристиками попадают под новые условия льготного ипотечного кредитования.

Для дальнейших расчетов применяется условие: потенциальный покупатель обращается к застройщику с первым взносом в 20% от стоимости квартиры. С учетом максимального лимита в 6 млн рублей для регионов, стоимость выбранного жилья не должна превышать 7,5 млн рублей. Для столичных регионов с лимитом 12 млн рублей стоимость жилья – до 15 млн рублей.

78% квартир на первичном рынке крупных городов можно будет купить по льготной ипотеке на новых условиях. С трехмиллионным лимитом доля подходящих квартир была на уровне 8%.

Без учета рынка Московского и Петербургского регионов – 78% вместо прежних 14%. Отдельно по столичным регионам – с 3% до 79%.

В Москве с обновлением максимального лимита доля подходящего жилья выросла с 0% до 54%, в Санкт-Петербурге – с 3% до 77%.

Льготную ипотеку снова «вернули» в 11 населенных пунктов, где ранее лимита не хватало с минимальным первым взносом. Больше всего квартир, подходящих под льготные условия – в Кирове, Ижевске, Московской области, Махачкале и Ленинградской области.

Средняя площадь жилья, подходящего под обновленную программу – 48,3 кв. м, вместо прежних 34 кв. м. Стоимость квартиры в целом по рынку – на четверть выше, чем по обновленной льготной ипотеке.