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Прокуратура Тульской области за год выявила более 130 нарушений прав дольщиков

Прокуратура Тульской области за год выявила более 130 нарушений прав дольщиков

Надзор за исполнением законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

В 2021 году в этой сфере выявлено 132 нарушения закона. Для их устранения внесено 38 представлений, 31 человек привлечён к дисциплинарной ответственности, 11 лиц получили предостережения о недопустимости нарушений закона, 8 – были привлечены к административной ответственности. 

Среди самых распространенных нарушений – ненадлежащее уведомление дольщиков о переносе сроков строительства домов, неразмещение застройщиками обязательной информации, несоблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию.

Принятые правоохранителями меры позволили сократить число проблемных объектов с 14 до 8 – несколько домов были достроены, а дольщики получили компенсационные выплаты.

Зампрокурора области Антон Шелепанов 24 марта провёл заседание профильной межведомственной рабочей группы. На нём рассматривались вопросы соблюдения прав дольщиков застройщиками ООО «СК «Фаворит», ООО «Газстройконструкция», ООО «Беллона». Эти организации строят жилые дома в Ленинском районе и в Щекино.

Застройщики неоднократно переносили сроки строительства, но теперь активизировались – ООО «Беллона» проводит в домах отделочные работы, монтирует инженерные сети и устанавливает балконные ограждения, а ООО «СК «Фаворит» и ООО «Газстройконструкция» завершают строительство домов. 

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вчера, в 20:30 0
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Антон Шелепанов
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