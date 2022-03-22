В Тульской области железнодорожники проведут рейды

Главная цель – напомнить подрастающему поколению правила поведения в зоне движения поездов. Учащимся расскажут о правилах поведения на железной дороге, опасности поражения электрическим током, напомнят об ответственности за неправомерные действия, раздадут листовки и буклеты.

Кроме того, железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах, где подростки наиболее часто нарушают правила безопасности.

Не оставайтесь безучастными к легкомысленному и безответственному поведению подростков, находящихся в опасной зоне. Если вы увидели их – немедленно сообщите об этом полицейским или железнодорожникам.