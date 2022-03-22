В Туле студент колледжа с приятелем обворовывал машины

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Молодые люди причастны как минимум к семи преступлениям.

Тульские полицейские задержали двух молодых людей, совершивших ряд автомобильных краж. 28-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья и его 17-летний подельник, учащийся одного из колледжей, причастны как минимум к семи кражам, совершенным в разных районах области.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленники обворовывали отечественные легковушки, припаркованные во дворах домов – вскрывали двери и капоты, забирали аккумуляторы, магнитолы и аудиоколонки, а затем продавали их.

Воры задержаны и уже дали признательные показания. Возбуждены и расследуются уголовные дела ст. 158 УК РФ. Сыщики выясняют все детали незаконной деятельности задержанных и проверяют их на причастность к совершению других преступлений.