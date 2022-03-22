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В Тульской области могут ввести ограничение на количество товара, отпускаемого в одни руки

В Тульской области могут ввести ограничение на количество товара, отпускаемого в одни руки

Губернатор Алексей Дюмин определил дополнительные меры по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе.

В целях социально-экономической стабильности и защиты населения губернатор 21 марта подписал соответствующий указ.
 
Проведение оперативного мониторинга цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия, сельскохозяйственную продукцию и строительные материалы, а также их наличия поручено региональным министерствам промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Мониторинг будет осуществляться во взаимодействии с региональными управлениями ФАС, Росздравнадзора и прокуратуры.
 
Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить постоянный контроль за ситуацией на рынке труда и реализацию мер поддержки занятости населения.
 
Для недопущения повышенного спроса на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, региональный минпромторг по согласованию со Штабом по обеспечению социально-экономической стабильности имеет право ввести ограничение на количество товара, отпускаемого в одни руки.
 
Указом также установлено право предусматривать авансовые платежи до 80% по государственным контрактам.
 
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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