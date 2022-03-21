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В Туле открыли пятый сезон Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

В Туле открыли пятый сезон Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

В фестивале приняли участие 25 команд.

Накануне в Туле в ГКЗ открыли пятый сезон Оружейной лиги КВН. В регионе, наконец, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, по наполняемости зала были сняты все ограничения, поэтому на фестивале был полный аншлаг.


Среди зрителей были замечены волейболистки «Тулицы».

Для участия в сезоне подали заявки 25 (!) команд из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла и других городов. Это абсолютный рекорд для «Оружейки».

Было решено разбить участников на три блока. И в каждом выбирали лучшую команду по итогам одного конкурса.

Среди членов жюри были крутые КВНщики: Дмитрий Блохин (чемпион Высшей лиги в составе команды «Неудержимый Джо»), Александр Худиев («Пал Палыч», Высшая лига), Дмитрий Валеев («Северяне», Высшая лига), Наталья Панасенко (сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Премьер-лига).

Фестиваль длился больше трех часов. По итогам игры Большой кубок выиграла команда «Без баб», Москва; Средний кубок — «Ивановы-Ивановы», Советск; Малый кубок — «ЗЗ», Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Лучшей актрисой признана вся женская часть команды «Светофор», Орёл. Лучший актёр: Вячеслав Наумкин, команда «Кырстен Данц», Луховицы. Открытие фестиваля: «Белый кролик», Москва.

Когда состоятся четвертьфиналы Оружейной лиги, будет объявлено дополнительно.

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Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 36
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 37
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 38
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 39
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 40
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 41
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 42
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 43
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 44
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 45
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 46
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 47
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 48
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 49
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 50
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 51
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 52
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 53
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 54
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 55
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 56
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 57
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 58
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 59
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 60
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 61
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 62
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 63
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 64
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 65
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 66
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 67
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 68
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 69
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 70
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 71
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 72
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 73
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 74
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 75
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 76
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 77
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 78
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 79
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 80
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 81
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 82
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 83
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 84
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 85
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 86
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 87
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 88
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 89
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 90
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 91
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 92
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 93
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 94
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 95
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 96
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 97
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 98
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 99
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 100
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 101
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 102
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 103
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 104
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 105
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 106
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 107
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 108
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 109
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 110
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 111
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 112
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 113
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 114
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 115
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 116
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 117
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 118
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 119
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 120
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 121
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 122
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 123
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 124
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 125
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 126
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 127
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 128
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 129
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 130
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 131
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 132
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 133
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 134
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 135
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 136
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 137
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 138
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 139
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 140
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 141
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 142
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 143
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 144
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 145
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 146
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 147
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 148
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 149
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 150
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 151
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 152
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 153
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 154
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 155
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 156
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 157
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 158
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 159
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 160
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 161
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 162
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 163
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 164
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 165
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 166
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 167
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 168
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 169
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 170
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 171
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 172
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 173
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 174
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 175
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 176
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 177
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 178
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 179
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 180
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 181
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 182
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 183
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 184
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 185
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 186
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 187
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 188
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 189
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 190
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 191
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 192
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 193
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 194
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 195
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 196
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 197
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 198
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 199
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 200
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 201
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 202
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 203
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 204
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 205
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 206
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 207
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 208
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 209
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 210
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 211
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 212
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 213
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 214
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 215
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 216
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 217
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 218
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 219
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 220
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 221
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 222
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 223
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 224
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 225
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 226
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 227
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 228
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 229
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 230
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 231
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 232
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 233
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 234
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 235
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 236
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 237
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 238
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 239
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 240
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 241
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 242
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 243
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 244
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 245
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 246
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 247
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 248
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 249
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 250
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 251
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 252
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 253
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 254
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 255
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 256
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 257
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 258
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 259
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 260
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 261
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 262
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 263
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 264
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 265
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 266
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 267
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 268
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 269
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 270
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 271
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 272
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 273
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 274
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 275
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 276
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 277
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 278
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 279
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 280
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 281
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 282
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 283
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 284
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 285
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 286
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 287
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 288
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 289
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 290
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 291
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 292
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 293
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 294
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 295
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 296
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 297
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 298
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 299
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 300
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 301
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 302
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 303
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 304
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 305
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 306
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 307
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 308
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 309
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 310
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 311
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 312
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 313
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 314
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 315
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 316
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 317
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 318
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 319
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 320
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 321
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 322
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 323
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 324
Фестиваль Оружейной лиги КВН, Фото: 325
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Фотограф: Алексей Пирязев
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