В Туле открыли пятый сезон Оружейной лиги КВН: фоторепортаж

Накануне в Туле в ГКЗ открыли пятый сезон Оружейной лиги КВН. В регионе, наконец, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, по наполняемости зала были сняты все ограничения, поэтому на фестивале был полный аншлаг.



Среди зрителей были замечены волейболистки «Тулицы».

Для участия в сезоне подали заявки 25 (!) команд из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла и других городов. Это абсолютный рекорд для «Оружейки».

Было решено разбить участников на три блока. И в каждом выбирали лучшую команду по итогам одного конкурса.

Среди членов жюри были крутые КВНщики: Дмитрий Блохин (чемпион Высшей лиги в составе команды «Неудержимый Джо»), Александр Худиев («Пал Палыч», Высшая лига), Дмитрий Валеев («Северяне», Высшая лига), Наталья Панасенко (сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Премьер-лига).

Фестиваль длился больше трех часов. По итогам игры Большой кубок выиграла команда «Без баб», Москва; Средний кубок — «Ивановы-Ивановы», Советск; Малый кубок — «ЗЗ», Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова .



Лучшей актрисой признана вся женская часть команды «Светофор», Орёл. Лучший актёр: Вячеслав Наумкин, команда «Кырстен Данц», Луховицы. Открытие фестиваля: «Белый кролик», Москва.

Когда состоятся четвертьфиналы Оружейной лиги, будет объявлено дополнительно.