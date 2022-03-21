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В правительстве Тульской области обсудили меры поддержки экономики
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В правительстве Тульской области обсудили меры поддержки экономики

За прошедшую неделю Правительство РФ приняло более 20 дополнительных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций.

21 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопросы социально-экономической стабильности.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по поддержке субъектов страны. В частности, он отметил, что в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения экономики, при которых для граждан и для бизнеса важна поддержка со стороны государства. Так на федеральном уровне уже принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности. В Тульской области это было сделано еще раньше.

- Когда пандемия только начиналась, мы смогли удержать позиции. Так же и сейчас своевременные решения позволят нам пройти этот период с минимальными потерями. Правительство Тульской области находится в постоянном диалоге с руководством предприятий, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Для выработки конкретных мер и принятия оперативных решений действует региональный Штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Руководители профильных комиссий штаба доложили о результатах работы по ключевым направлениям.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что финансовая и банковская системы региона работают стабильно.

В целом за прошедшую неделю Правительство РФ приняло более 20 дополнительных мер по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. Среди них специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций. В первую очередь ими смогут воспользоваться представители отечественного агропромышленного сектора, промышленности и торговли, а также транспорта, связи, строительной сферы.

Предприятия АПК могут получить до
5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев.

Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний — до 30 млрд рублей. Минпромторг России сможет компенсировать банкам недополученные доходы, эквивалентные 12% ставки кредита.

Также утверждены упрощенные требования к российским компаниям-экспортёрам, получающим субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», а на поддержку занятости выделено около 40 млрд рублей.

По словам Вячеслава Федорищева, комиссия по повышению устойчивости экономики Тульской области в условиях санкций совместно с федеральными структурами прорабатывает вопросы, поступающие от предприятий региона. В частности, на федеральный уровень будут направлены предложения по выстраиванию международной логистики. Также синхронизированы действия Российского экспортного центра, Тульской таможни и Тульской торгово-промышленной палаты по поддержке экспортёров региона.

На базе Фонда развития промышленности Тульской области действует CRM-система импортозамещения. По заявкам предприятий в торговые представительства РФ направлены запросы о потребности в импортозамещении, получены подтверждения о готовности взаимодействия. К работе по формированию каналов поставок подключены компании-партнёры в России, СНГ, Китае, Европе.

- Ни одно предприятие региона не приняло решение о закрытии. В последнее время мы провели большое количество встреч с руководителями предприятий, чтобы проработать все возникающие у них вопросы, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Продолжается мониторинг цен: за месяц более чем на 10% они поднялись только на сахар, соль, капусту, лук и морковь.

Цены на непродовольственные товары выросли от 0,6% до 14%. В Минпромторг России направлен запрос о дополнительных поставках сахара в регион.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин доложил, что налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области на 1 марта составили 10 млрд рублей, что на 40% выше поступлений аналогичного периода прошлого года. В муниципальных образованиях — 2,7 млрд рублей, что выше аналогичного периода на 22%.

Кассовое исполнение расходов бюджета области составляет 17 млрд рублей или 16%, что соответствует уровню прошлого года. Общий уровень контрактации — 62,1%.

Правительство Тульской области принимает меры для обеспечения ликвидности единого счёта бюджета области. Привлечен казначейский кредит в размере 2,6 млрд рублей.

- На текущий момент в регионе есть средства на исполнение всех существующих социальных обязательств в полном объеме, — подчеркнул Валерий Шерин.

В соответствии с федеральным законодательством на региональном уровне приняты меры, которые дают возможность областным заказчикам оперативно вносить изменения в уже заключенные контракты и приводить их в соответствие с рыночной конъюнктурой.

Как отметил Валерий Шерин, это особенно важно для обеспечения деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, для исполнения контрактов в рамках нацпроектов. Также это позволит оперативно заключать контракты и даст возможность привлекать наиболее надёжных и добросовестных подрядчиков и поставщиков.

Алексей Дюмин напомнил, что президент подписал указ о дополнительных полномочиях глав субъектов. В этой ситуации регионы получили не только больше самостоятельности, но и больше ответственности.

- Созданный штаб должен работать как часы, принимать гибкие и оперативные решения. От того, насколько ответственно будет работать каждый, зависит успех преодоления всех трудностей, — сказал Алексей Дюмин.

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