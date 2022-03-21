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В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники прошли дни открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники прошли дни открытых дверей

Более 200 жителей региона проверили здоровье полости рта.

Во всех филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники прошли дни открытых дверей. Они приурочены ко Всемирному дню здоровья полости рта, который отмечается 20 марта.

Стоматологи проверили состояние полости рта пациентов, 18 человек направили на лечение. Также врачи провели аутофлуоресцентную стоматоскопию — диагностику на наличие злокачественных новообразований в полости рта. Патологии выявлены не были.

- Такие злокачественные новообразования опасны для пациента из-за своего расположения и агрессивного развития. Невооруженным глазом сложно заметить начальные изменения слизистой оболочки рта при раке или предраке. Аутофлуоресцентная стоматоскопия помогает быстро и безболезненно выявить предраковые заболевания и онкопатологию на ранней стадии и начать лечение, — сказал главный врач стоматологической поликлиники Алексей Эрк.

Ранняя диагностика и качественное лечение злокачественных новообразований — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».

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