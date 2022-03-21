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Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле и мае

Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле и мае

Тепла будет в избытке!

Мартовская «засуха» в Центральной России может затянуться и на апрель. В мае природа начнет компенсировать дефицит влаги. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Тепла будет в избытке. Так, в апреле на большей части территории России температурный режим прогнозируется на 2−4 градуса теплее обычного. Самая значительная аномалия ожидается в северной части страны — здесь средняя температура прогнозируется более чем на 4−6 градусов выше нормы.

В мае зона экстремального перегрева уже охватит Сибирь и север Дальнего Востока: здесь средние показания термометров на 3−5 градусов превысят уровень нормы. На остальной территории страны погода будет на 1−3 градуса теплее обычного.

- С развитием весенних процессов мощь арктических вторжений будет снижаться. Например, если в Центральной России в начале апреля зима ещё попытается «огрызнуться», то в последующем похолодания уже будут не столь значительными, — прогнозируют синоптики.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:45 +3
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