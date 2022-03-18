Как правительство поддержит тульские сельхозпредприятия

18 марта губернатор Алексей Дюмин провел совещание по ситуации в агропромышленном комплексе региона.

Глава региона отметил высокий уровень готовности тульских аграриев к началу весенних полевых работ. Однако в связи со сложной геополитической и экономической обстановкой они столкнулись с проблемами обеспеченности средствами защиты растений и запчастями. Также выросла стоимость основных производственных компонентов, а многие поставщики начали переходить на предоплату.

Алексей Дюмин напомнил, что принят федеральный пакет мер поддержки, включающий льготное кредитование, субсидии на закупку семян и сельхозтехники. В регионе принят ряд решений о дополнительной поддержке аграриев. Для производителей картофеля поддержка увеличена с 40 до 80 млн рублей. Дополнительные средства выделены из регионального бюджета на производство молока.

Во втором пакете мер обсуждается возможность дополнительной поддержки на ввоз семян, а также компенсацию приобретения кормов и компонентов для производителей молока.

«Очень важно уже сейчас чётко понимать перечень проблем, которые возникнут в среднесрочной перспективе, и оперативно искать пути их решения», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Представители отрасли рассказали о ситуации на своих предприятиях и внесли предложения по её стабилизации. Глава региона поблагодарил их за стабильную работу и конкретные идеи.

Алексей Дюмин поручил министру сельского хозяйства Тульской области держать ситуацию на постоянном контроле. По его словам, важно оперативно проработать все вопросы и предложения, а затем — вместе с руководителями предприятий сформировать дополнительные инструменты поддержки сельского хозяйства.