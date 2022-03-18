новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо

«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель Сергей Б. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на Щекинском шоссе, после поворота на Косую Гору, на подъеме к поселку Менделеевскому.

«Ехал из Тулы в южном направлении. После светофора на Косую Гору какой-то чудак на Ford проехал на красный (по мнению редакции, тут спорный момент, очень похожий на завершение маневра. — Прим. авт.) и по встречке прокатился. Я подумал, что ему невтерпеж на поворот налево на Менделеевский. Так нет: он потом не торопясь ехал в сторону Щекино, через пару машин впереди меня», — сообщил автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: разозлился, что не пустили со встречки, и едва не устроил ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: разозлился, что не пустили со встречки, и едва не устроил ДТП
сегодня, в 09:01, 60 1893 3
«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф
Дежурная часть
«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф
вчера, в 14:15, 77 2399 8
Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
Дежурная часть
Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
вчера, в 08:20, 14 1983 7
«Накажи автохама»: обочечник «расстрелял» попутную машину щебенкой
Дежурная часть
«Накажи автохама»: обочечник «расстрелял» попутную машину щебенкой
16 марта, в 18:31, 88 2614 9
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:33 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как правительство поддержит тульские сельхозпредприятия
Как правительство поддержит тульские сельхозпредприятия
Генпрокуратура России выявила факты необоснованного завышения цен
Генпрокуратура России выявила факты необоснованного завышения цен
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.