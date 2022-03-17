Спасибо за сына, за дочь: «Рада, что мои дети появились на свет в стенах ЦРД!»

На фото тулячка Маргарита Голованова со своими детьми. Автор снимка Светлана Чиркова.

Очередная порция благодарностей врачам роддомов, которые каждый день помогают появиться на свет новым тулякам и тулячкам.

Редакция продолжает собирать сообщения для рубрики «Спасибо» в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!». Сегодня – две благодарности врачам тульского ЦРД, который в начале марта открыл новую страницу своей истории.

Маргарита Голованова:

- Очень рада, что двум моим малышам помогли увидеть белый свет врачи ЦРД.

Первый малыш появился в 2014 году благодаря Галине Петровне Сундеевой. С виду хрупкая женщина, но сколько в ней было сил и энергии. Она держала под контролем весь процесс. Запомнилось то, что она была повсюду. Только стояла в одной стороне, через секунду уже гладит тебя по голове, а в следующий миг снова контролирует процесс.

Второй раз я оказалась в ЦРД в 2020 году.

Огромное человеческое спасибо Екатерине Александровне Филоновой за нашу малышку! Отдельно хочется поблагодарить чудесных акушерок - Елену Викторовну и еще одну - к сожалению, не помню имени другой (с короткой стрижкой и рыжеватыми волосами). И пожалеют, и поругают, и сделают свое дело, как нужно! Благодаря этим людям все прошло замечательно!

В первом отделении патологии запомнилась Екатерина Викторовна Серегина. Все чётко и по делу, всегда все объясняет, тщательно следит за пациентами, исправляет то, что запустили в районных ЖК. Огромное Вам спасибо! Медсестры Анастасия и Елена Дмитриевна, а также все остальные работники этого отделения помогают будущим мамам чувствовать себя практически как дома))

В послеродовом очень понравилась врач Зятькова В.Г. Очень подробно рассказывала нам о малышах Фролова Т.А., всегда в хорошем настроении обрабатывала пупочки медсестра Ирина. Очень вежливый и доброжелательный врач Климова Е.В.

P.S. Макарова Е.С. также очень внимательна. Запомнилось, как при переводе с первого этажа на третий она встретила нас на лестнице и предложила свою помощь, чтобы проводить наверх (на тот момент лифт был в неисправном состоянии).

Огромное спасибо всем!

Юлия Венчальная, мама годовалой Вероники:

- Огромное спасибо персоналу тульского ЦРД за нашу доченьку, которая появилась на свет 8 марта 2021 года. Великолепное отношение и к мамочкам, и к деткам. Очень внимательный, добрый, чуткий персонал. На все вопросы дают грамотные и развёрнутые ответы, ни разу не увидела никакого негатива, люди все позитивные, знающие и любящие свою работу.

Отдельное спасибо хочу сказать Ольге Алексеевне Исаевой, которая сопровождала меня на протяжении всего периода родов. Ольга Алексеевна дышала вместе со мной на схватках, подбадривала, делала массаж поясницы, объясняла, как правильно сидеть на фитболе для облегчения схваток.

Для меня это были очень лёгкие роды, спасибо огромное всему персоналу!

Напомним, что принять участие в рубрике благодарностей врачам тульских роддомов могут все желающие. Для этого достаточно прислать свою историю и отзыв на редакционную почту news@myslo.ru. Не забудьте указать свое имя и, если желаете, имя своего ребенка/имена своих детей. А также приложить фото своей семьи!

Помните имена врачей, акушеров, медсестер, которые помогли вам стать мамой и папой? Прекрасно! Перечисляйте, мы с радостью опубликуем и передадим им от вас спасибо!

А если не помните, то не страшно: ваша благодарность «улетит» всему персоналу роддома. Уверяем, для каждого сотрудника тульских роддомов эти «спасибо» очень ценны и важны.

Мы в редакции обязательно прочитаем каждое письмо и постараемся опубликовать как можно больше важных посланий для медиков тульских роддомов. Давайте вместе говорить спасибо тем, кто помог случиться чуду!