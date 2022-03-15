В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Фото: 35.мвд.рф

Цель акции – привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления. Кроме того, все желающие смогут направить свои предложения по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.

Для организации этой работы в УМВД России по Тульской области будет круглосуточно работать телефон доверия: 32-22-49. Кроме того, сообщить о незаконном обороте и употреблении наркотических средств можно по телефонам дежурных частей территориальных подразделений МВД России. Публикуем номера: