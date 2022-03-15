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В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Фото: 35.мвд.рф

В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Антинаркотическое мероприятие организовано по инициативе МВД России.

Цель акции – привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления. Кроме того, все желающие смогут направить свои предложения по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.

Для организации этой работы в УМВД России по Тульской области будет круглосуточно работать телефон доверия: 32-22-49. Кроме того, сообщить о незаконном обороте и употреблении наркотических средств можно по телефонам дежурных частей территориальных подразделений МВД России. Публикуем номера:

  • УМВД России по Туле: 32-49-02, 32-49-00,
  • ОП «Криволученский» УМВД России по Туле: 40-62-02, 32-24-95,
  • ОП «Зареченский» УМВД России по Туле: 32-40-00, 32-40-02,
  • ОП «Привокзальный» УМВД России по Туле: 32-47-02, 32-47-00,
  • ОП «Косогорское» УМВД России по Туле: 23-03-91,
  • ОП «Советский» УМВД России по Туле: 32-48-00, 32-48-02,
  • ОП «Центральный» УМВД России по Туле: 32-46-02, 32-46-00, 31-14-77,
  • ОП «Скуратовский» УМВД России по Туле: 31-40-22, 31-37-43,
  • ОП «Ленинский» УМВД России по Туле: 72-50-02.
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