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Обеспечение туляков лекарствами – на контроле губернатора
Фото из архива MySlo

Обеспечение туляков лекарствами – на контроле губернатора

В правительстве Тульской области состоялось второе заседание штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе.

Напомним, штаб создан по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина для мониторинга ситуации и выработки региональных мер поддержки отраслей экономики, которые должны дополнять и усиливать федеральные меры. На заседании обсудили ситуацию с обеспечением населения лекарствами, в том числе льготных категорий граждан.

– На поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов проведена закупка на сумму 1,264 млрд рублей, – пояснил министр здравоохранения Дмитрий Марков. – В области есть шестимесячный запас лекарственных препаратов для льготников, мы гарантируем бесперебойное обеспечение этими препаратами. В мае-июле ожидается вторая поставка в рамках заключенных госконтрактов.

По словам министра, в марте-апреле будут размещены аукционы на закупку лекарств на 295,6 млн рублей за счет федерального и регионального бюджетов.

Для обеспечения лекарствами в стационарах создан 3-4 месячный запас жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий.

Обеспечен как минимум месячный запас лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях. На складах потенциальных поставщиков для Тульской области создан резерв противовирусных препаратов, антикоагулянтов.

Проводится мониторинг обеспеченности учреждений медицинскими расходными материалами. Острых проблем на данный момент нет.

– Мы провели переговоры с поставщиками, препараты зарезервированы под имеющиеся контракты и будущие закупки, – заявил Дмитрий Марков.

75% импортных препаратов имеют аналоги российского производства. Что касается 25% лекарственных препаратов импортного производства, которые не имеют отечественных аналогов, то, по словам министра здравоохранения, сейчас поставщики выстраивают логистические цепочки их доставки в Россию. Это вопрос одного-двух месяцев.

Губернатор поручил Дмитрию Маркову держать на контроле ситуацию с ценами в розничной аптечной сети. Эта работа будет проводиться совместно с волонтерами.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:36 −2
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