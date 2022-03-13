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В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл»

В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл»

Участок земли, на которой находилась АЗС, принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Тульской области.

В Туле на ул. Мосина, 8 снесли незаконную автозаправочную станцию «Лего-Ойл». АЗС находилась в районе кругового движения возле Павшинского моста.

Напомним, работы по сносу стартовали 1 марта. Участок земли, на которой располагалась заправка, принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Тульской области. Суды по спорному участку тянулись с 2018 года.

Галерея
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 1
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 2
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 3
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 4
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 5
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 6
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 7
В Туле на ул. Мосина снесли автозаправку «Лего-Ойл», Фото: 8
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:13 0
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