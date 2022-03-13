«Цены уточняйте у продавца»: Роспотребнадзор разъяснил, законно ли такое объявление в магазине
Разъяснение опубликовано на портале Объясняем.рф.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по закону продавец обязан вывесить ценники на все свои товары. Это дает покупателям возможность сделать выбор.
Что должно быть указано на ценнике:
- наименование товара;
- цена за единицу товара или за единицу измерения товара.
Цена указывается в рублях. У.е., валюта других стран запрещена.
Если с вас просят сумму больше, чем указано на ценнике, обратитесь в администрацию магазина.
Если вы расплатились, а только потом поняли, что с вас взяли больше, магазин обязан вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником.
Если ваши права нарушены, подайте жалобу в отделение Роспотребнадзора по месту жительства, также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Друзья, сталкивались ли вы с такой ситуацией в последнее время? Пишите нам в комментариях!