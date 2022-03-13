«Цены уточняйте у продавца»: Роспотребнадзор разъяснил, законно ли такое объявление в магазине

Фото из архива Myslo.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по закону продавец обязан вывесить ценники на все свои товары. Это дает покупателям возможность сделать выбор.



Что должно быть указано на ценнике:

наименование товара;

цена за единицу товара или за единицу измерения товара.

Цена указывается в рублях. У.е., валюта других стран запрещена.



Если с вас просят сумму больше, чем указано на ценнике, обратитесь в администрацию магазина.

Если вы расплатились, а только потом поняли, что с вас взяли больше, магазин обязан вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником.

Если ваши права нарушены, подайте жалобу в отделение Роспотребнадзора по месту жительства, также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Друзья, сталкивались ли вы с такой ситуацией в последнее время? Пишите нам в комментариях!