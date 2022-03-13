Должен ли банк вернуть комиссию за снятие валюты?

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Банкам запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты. Такое решение принял Центральный банк России, оно действует с 9 марта до 9 сентября 2022 года и распространяется на вклады физических лиц. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.

Сейчас можно снять с валютного вклада до 10 тысяч долларов США, а остальные деньги получить в рублях по курсу Центробанка на день выдачи.



Комиссии за снятие денег, которые банки брали с 9 марта, они обязаны вернуть на счета клиентов. Чтобы вернуть комиссию, достаточно написать заявление в банк.



В Центральном банке России подчеркнули, что деньги на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.