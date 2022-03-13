Фото из архива Myslo.
Должен ли банк вернуть комиссию за снятие валюты?
Разъясняет Центральный банк.
Банкам запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты. Такое решение принял Центральный банк России, оно действует с 9 марта до 9 сентября 2022 года и распространяется на вклады физических лиц. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.
Сейчас можно снять с валютного вклада до 10 тысяч долларов США, а остальные деньги получить в рублях по курсу Центробанка на день выдачи.
Комиссии за снятие денег, которые банки брали с 9 марта, они обязаны вернуть на счета клиентов. Чтобы вернуть комиссию, достаточно написать заявление в банк.
В Центральном банке России подчеркнули, что деньги на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
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