Тульские велогонщики завоевали медали на Кубке и первенстве России

Фото предоставлено министерством спорта Тульской области.

В Омске прошел Кубок и первенство России по велосипедному спорту.

Участниками соревнований стали лучшие велогонщики страны, среди которых 17 тульских спортсменов.

В программе соревнований: командная гонка преследования, парная гонка преследования, гит 1000 м (парами), гит 200 м с/м, скретч.



Как сообщает минспорт Тульской области, 12 марта в рамках Кубка России спортсмены разыграли награды в гите на 200 м с места. Среди мужчин и женщин золотые медали завоевали тульские гонщики Дмитрий Нестеров и Серафима Гришина.



В рамках первенства России также проводился гит 200 м с/м. Среди юниоров Богдан Меденец завоевал золото, бронза у Игоря Гириловича. У юниорок в этом виде программы золотую медаль завоевала Екатерина Евланова.