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Тульское МЧС спрогнозировало подтопление 12 мостов во время паводка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульское МЧС спрогнозировало подтопление 12 мостов во время паводка

Это самый неблагоприятный сценарий. Но сильного паводка не ожидается.

9 марта в региональном спасательном ведомстве состоялось совещание о подготовке к паводку в Тульской области.

По предварительному прогнозу, температура весной ожидается ниже среднеклиматической нормы. Прохождение половодья прогнозируется в третьей декаде марта — первой декаде апреля. Половодье ожидается ниже своих среднемноголетних значений.

Наивысшие уровни подъема воды весеннего половодья по реке Оке ожидаются на 1−3 м ниже нормы, на реке Упе — на 1,5 м ниже нормы, в бассейне реки Дон — в пределах нормы и до 1,6 м ниже нормы.

При выпадении ливневых осадков в период прохождения пиков половодья уровень воды может превысить прогнозный до 1 метра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, составлен предварительный прогноз гидрологической обстановки на реках региона.

По самому неблагоприятному сценарию, в случае выпадения сильных и продолжительных осадков в период половодья, прогнозируется подтопление 12 низководных мостов в семи муниципальных образованиях области: Белевском (Николо-Гастунь), Кимовском (Устье), Одоевском (Болотское), Суворовском (Чекалин, Мишнево), Щекинском (Никольское, Орлово) районах, Ефремове (Никольское, Вязово, Шилово) и Туле (Берники, Федоровка).

Также возможно подтопление:

  • 32 приусадебных участков в селе Дедилово Киреевского района;
  • 11 приусадебных участков (на уровне фундамента) в Нижних Присадах Тулы;
  • надворных построек и подвалов 6 домов частного сектора в Пролетарском районе Тулы;
  • надворных построек и подвалов 27 домов частного сектора в Привокзальном районе Тулы.

Чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем, заторными явлениями и подтоплениями в результате экстренных сбросов из водохранилищ, в 2022 году на территории Тульской области не прогнозируется.

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