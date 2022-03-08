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Тульские коммунальщики продолжают круглосуточно убирать снег
Фото из архива Myslo

Тульские коммунальщики продолжают круглосуточно убирать снег

В том числе, работы продолжаются даже в праздничный день

Минувшей ночью в уборке снега и посыпке противогололедными материалами было задействовано 84 единицы техники и 25 рабочих. Так, на ул. Менделеевской и ул. Металлургов вывоз снега обеспечивали две бригады.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы продолжились и днем. К уборке привлекли 60 рабочих и 50 единиц техники.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:03 0
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