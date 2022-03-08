В Ефремове без вести пропала 19-летняя девушка

Тавлиева Айша Чилоевна исчезла 5 марта этого года

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» опубликовал ориентировку на розыск 19-летней жительницы Ефремова Тавлиевой Айши Чилоевны.

Сообщается, что о местонахождении девушки нет данных с 5 марта 2022 года.

Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, волосы светлые.

Особые приметы: ожог на правой ноге.

Одежда: неизвестна.

Просьба сообщить о местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900 26 15 или 112.