В Ефремове без вести пропала 19-летняя девушка
Тавлиева Айша Чилоевна исчезла 5 марта этого года
Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» опубликовал ориентировку на розыск 19-летней жительницы Ефремова Тавлиевой Айши Чилоевны.
Сообщается, что о местонахождении девушки нет данных с 5 марта 2022 года.
Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, волосы светлые.
Особые приметы: ожог на правой ноге.
Одежда: неизвестна.
Просьба сообщить о местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900 26 15 или 112.
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