новости
новости
Регистрация
В Ефремове без вести пропала 19-летняя девушка

В Ефремове без вести пропала 19-летняя девушка

Тавлиева Айша Чилоевна исчезла 5 марта этого года

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» опубликовал ориентировку на розыск 19-летней жительницы Ефремова Тавлиевой Айши Чилоевны.
 
Сообщается, что о местонахождении девушки нет данных с 5 марта 2022 года.
 
Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, волосы светлые.
 
Особые приметы: ожог на правой ноге.
 
Одежда: неизвестна.
 
Просьба сообщить о местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900 26 15 или 112.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:59 0
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропал человек
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские коммунальщики продолжают круглосуточно убирать снег
Тульские коммунальщики продолжают круглосуточно убирать снег
США ввели запрет на импорт российской нефти и газа
США ввели запрет на импорт российской нефти и газа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.