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Где в Туле отключат свет 9 марта

Где в Туле отключат свет 9 марта

О плановом отключении электроэнергии сообщили «Тульские городские электрические сети».

В среду по ряду адресов в Туле будет отключено электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ. Публикуем список адресов:

Начало ремонта Окончание ремонта Вид работ Отключаемые объекты
09.03.22 09:00 09.03.22 16:00 Текущий ремонт электрооборудования ул. 9 Мая, 1-а
09.03.22 09:00 09.03.22 18:00 Работа в ВРУ ж/д ул. Циолковского, 2-б, 2-в
09.03.22 09:00 09.03.22 17:00 Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.),  8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1-9 
09.03.22 09:00 09.03.22 17:00 Обрезка деревьев. Перетяжка вводов 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.); ул. Фучика, 33-43 (нечётн.)
09.03.22 09:00 09.03.22 17:00 Обрезка деревьев ул. Водоохранная, 41-53, 44-а, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б, 43-а, 44-б; ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а; ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8; ул. С. Стальского, 7, 9; ул. Станиславского, 105, 115; ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. 2-я Гостеевская, 1-10
09.03.22 09:00 09.03.22 17:00 Оснащение опор подкосами. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:00 +5
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