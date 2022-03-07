новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 8 марта: пасмурно и прохладно. Но настроение все равно солнечное!

Погода в Туле 8 марта: пасмурно и прохладно. Но настроение все равно солнечное!

Потому как самый нежный весенний праздник наступил.

Ночью и утром температура в регионе будет около -4 градусов, днем потеплеет до нуля. К вечеру же температура снова понизится - уже до минус 5-6 градусов.

Давление составит 744 мм. рт. ст.

Ветер северо-восточный, 3,5 метра в секунду. Влажность воздуха 76%.

Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

Световой день продлится 11 ч 16 мин - с 07:02 до 18:18.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодатемпературапасмурноветер
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк Алексей Воробьев стал ведущим нового шоу «Страна талантов»
Туляк Алексей Воробьев стал ведущим нового шоу «Страна талантов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.