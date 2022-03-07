Погода в Туле 8 марта: пасмурно и прохладно. Но настроение все равно солнечное!

Потому как самый нежный весенний праздник наступил.

Ночью и утром температура в регионе будет около -4 градусов, днем потеплеет до нуля. К вечеру же температура снова понизится - уже до минус 5-6 градусов.

Давление составит 744 мм. рт. ст.

Ветер северо-восточный, 3,5 метра в секунду. Влажность воздуха 76%.

Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

Световой день продлится 11 ч 16 мин - с 07:02 до 18:18.