Туляк Алексей Воробьев стал ведущим нового шоу «Страна талантов»

«Страна талантов» - новое оригинальное развлекательное шоу. В нем одаренные участники из всех уголков России — авторы-исполнители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов, занимающиеся народным творчеством, — продемонстрируют всей стране свои невероятные умения.



В проекте будет 8 отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. Финалисты отборочных туров будут бороться не только за звание победителя, но и за главный приз — 1 миллион рублей.



В каждом выпуске члены жюри будут выбирать своего кандидата на победу. Если жюри единогласно проголосуют за одного участника, он автоматически становится победителем выпуска. В случае, если мнения разделятся, фаворита определят зрители в зале при помощи голосования.



В команде звездных судей — заслуженный артист РФ Борис Галкин, народная певица Надежда Бабкина, солист академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская.



Ведущим проекта станет актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьёв. Карьера артиста началась именно с народного творчества — Алексей был солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада», а в 2005 году стал победителем IV Дельфийских игр России в номинации «Народное пение», где получил золотую медаль за сольное исполнение.



Производством шоу занимается «ВайТ Медиа».