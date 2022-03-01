

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот замечательный праздник — ещё одна возможность сказать, как много вы значите для нас. Вы делаете нашу жизнь яркой и полной, воодушевляете и поддерживаете нас.

Спасибо вам за доброту, чуткость и сердечность. За искреннее желание дарить счастье и радость.

Вы создаете уют дома и смотрите за детьми. Умеете трудиться на результат и не жалеете на это сил.

Пусть мужчины ценят всё, что вы делаете для них и для детей. Дарят вам цветы, уделяют как можно больше внимания и во всем остаются для вас опорой.

Желаю вам здоровья, любви, благополучия и добра!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы.

Дорогие женщины!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Международным женским днем!

8 Марта — это прекрасный весенний праздник, который позволяет мужчинам признаваться в любви прекрасной половине человечества и благодарить женщин за их красоту, нежность, заботу, которые они нам дарят каждый день.

Мы восхищаемся вашей способностью сочетать в себе так много: добиваться успеха в профессии, общественной деятельности и одновременно оставаться хорошими женами и добрыми матерями.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от родных и близких, исполнения желаний!

Крепкого вам здоровья, счастья, жизненной энергии и неувядаемой красоты!



Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава муниципального глава администрации

образования город Тула, города Тулы.

Дорогие тулячки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Международным женским днем!

8 Марта — день, когда царит по-настоящему весенняя атмосфера: солнце и капель, мимозы и тюльпаны, красота и улыбки.

Это замечательный праздник, который озаряет своим светом всех вокруг. Он полон любви, нежности, добра и света — всего того, что свойственно каждой женщине.

И пусть этот день станет ещё прекраснее благодаря букетам любимым и близким — мамам, дочкам, жёнам, возлюбленным, подругам, коллегам.

Желаем всем вам благополучия, мира и любви! Пусть вас всегда окружает любовь и забота! Будьте счастливы!



Надежда Школкина,

депутат Государственной Думы VIII созыва.

Дорогие девушки, поздравляю всех нас с 8 Марта,

с нашим женским праздником!

Хочется обращаться к вам именно «девушки», даже если кто-то уже нянчит внуков и даже правнуков. По себе знаю, что возраст никак не влияет на состояние души!

Не зря Международный женский день отмечается именно в марте. Это не только начало весны, первых солнечных дней, цветения, но и время, когда ещё больше хочется созидать, творить и любить! В случае моего профиля работы — еще и время начала весенне-полевых работ. Поэтому всем девушкам желаю расцветать вместе с весной и не лишаться своего шарма и обаяния. Ведь этим даром нас одарила сама матушка-природа! Также желаю всем девушкам быть любимыми и востребованными. Чтобы у вас всегда была энергия для творчества, идей и созидания нового! Ну и, конечно же, — крепкой опоры в лице семьи, друзей, близких. С праздником вас, прекрасные девушки!



Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы Ф. С. РФ.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём!

В вас гармонично соединены нежность и ум, терпеливость и неотразимое обаяние. В современном ритме жизни вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

Отдельно благодарю многодетных матерей и тех, кто взял детей на воспитание, — за доброту, великодушие, самоотверженность.

Пусть в ваших домах всегда будут тепло, уют и взаимопонимание!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы РФ.

Милые женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником — Международным женским днем!

Вы — украшение, гордость и надежда нашей страны. Ваши мудрость и неисчерпаемая вера в добро, стремление сделать мир вокруг более красочным и совершенным, самоотверженное служение родным и близким являются основой стабильности, залогом социального и экономического благополучия нашего региона и России в целом.

Слова особой признательности — мамам. Ведь на вас лежит огромная ответственность за наших детей и, значит, за будущее страны.

Желаю вам здоровья, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия! Будьте счастливы и любимы!



Дмитрий Федотов,

депутат Тульской городской Думы.

Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником — Международным женским днём 8 Марта!

Наступает тот самый день в году, когда хочется говорить только о прекрасном, дарить цветы и подарки.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию.

Ваша забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на созидательный труд, добрые поступки, помогают достигать новых успехов.

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, мира и счастья!

Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! Оставайтесь всегда такими же прекрасными, обаятельными, любящими и любимыми!

С праздником!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления

с Международным женским днем!

Во все времена женщина была и остается символом красоты и нежности, добра и мудрости, душевной щедрости и удивительного терпения. Вы приносите в этот мир любовь, доброту и счастье. Благодаря вам становится прекрасней наша земля. Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием.

В будни и праздники, на работе и дома — всегда и везде мы чувствуем вашу бесценную поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения. Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, понимание, всепрощение и любовь.

Желаю вам встретить день 8 Марта в кругу близких людей. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются все светлые надежды и ожидания!

Вечной молодости, достатка, семейного благополучия и счастья.

Будьте всегда любимы!



Илья Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Дорогие женщины!

Примите самые теплые поздравления

с Международным женским днем 8 Марта!

Этот первый весенний праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества!

Спасибо вам за все, что вы делаете! За уют, который вы создаете не только в своих семьях, но и в нашем городе. За мудрость и великое терпение, за умение сострадать и сочувствовать. За лучезарные улыбки ваши — спасибо!

От всей души желаю вам здоровья и счастья, оптимизма, согласия и тепла в доме, благополучия! Любите и будьте любимы!



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Милые дамы!

От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем!

8 Марта — это день весны, красоты, внутренней женской силы. Это день, когда есть еще один повод сказать прекрасным дамам слова благодарности за труд, активное участие в жизни общества, в семейном построении. Сегодня женщины успешно проявляют себя в самых разных ипостасях — как матери и жены, хранительницы домашнего очага и лидеры, как подруги и реформаторы, ученые и созидатели, наставники и первопроходцы. Мы, мужчины, гордимся вашими достижениями, победами в личной и социальной сферах. И точно знаем, что вам по силам решить любую задачу, с присущей только вам ответственностью, душевностью, глубиной вы привнесете в дело новые возможности, откроете новые горизонты! В компании «Щекиноазот» трудится немало женщин, неординарных, ярких, увлеченных, которые вместе с мужчинами-химиками приближают цели развития предприятия, достижения прорыва в нашей индустрии! Пусть успех и удача сопутствуют вам, дорогие женщины, во всем, что для вас важно и значимо. Пусть стремления будут высокими, а дорога их достижения ровной и нетрудной. Пусть рядом будут хорошие люди, верные друзья, надежные мужчины и соратники! Пусть жизнь раскрывается перед вами всеми своими прекрасными гранями! Пусть в вашем доме всегда будет весна и цветы без повода, а в душе — гармония и любовь! Здоровья вам, счастья, оптимизма, побед, самореализации и исполнения желаний!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области,

генерал-майор полиции.

Уважаемые жительницы Тульской области!

От имени всех мужчин — сотрудников органов внутренних дел

сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником —

Международным женским днём!

Для нас образ женщины был и остается символом красоты, душевной чистоты и нежности. На протяжении многих лет прекрасная половина человечества является воплощением доброты и милосердия, источником обаяния, оставаясь для родных и близких надёжной опорой в жизни.

Своим теплом и вниманием вы вносите частичку добра и оптимизма в наши нелёгкие будни. В тяжёлые моменты мы думаем о вас, и это придаёт новые силы, помогает порой совершить невозможное.

От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, благополучия, любви и уюта в вашем доме!



Александр Грицаенко,

прокурор Тульской области, старший советник юстиции.

Дорогие женщины!

Весь мир поздравляет вас с 8 Марта, который объединяет всех женщин, наполняющих жизнь радостью и теплом.

В этот день мужчины поздравляют матерей, бабушек, жён, сестер, дочерей, подруг, коллег, произнося в их адрес самые теплые слова. Бесконечно ценя гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь, я поздравляю вас, наши милые женщины, с Международным женским днем! Отдельно хочу поздравить женщин — работников прокуратуры. Благодарю вас за ваш труд! Будьте счастливы!