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Назван топ-10 самых популярных профессий среди тулячек

Назван топ-10 самых популярных профессий среди тулячек

На первом месте оказался бухгалтер.

Служба исследований hh.ru проанализировала почти 15 тысяч резюме женщин из Тульской области, опубликованные на сайте в начале 2022 года, и выяснила, какие профессии среди них пользуются наибольшей популярностью.

На первом месте оказалась профессия бухгалтера: 159 женщин Тульской области сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 40 тысяч рублей.

На втором месте по популярности среди соискательниц — профессия менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами; в регионе открыто 151 таких резюме. Среднее зарплатное ожидание — 40 тысяч рублей.

На третьем месте находится профессия администратора — 112 женских резюме. В среднем они хотели бы зарабатывать 35 тысяч рублей.

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Тульской области, вошли также продавец-кассир, продавец-консультант (61 резюме), секретарь (61 резюме), оператор ПК (60 резюме), экономист (60 резюме), делопроизводитель (46 резюме), менеджер по закупкам (44 резюме), офис-менеджер (43 резюме) и специалист по кадрам (34 резюме).

Реже всего женщины из Тульской области ищут работу косметологом (всего 1 резюме), промоутером (по 2 резюме), а также архитектором (2 резюме).

Количество мужских и женских резюме в России делится примерно поровну, но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает. В частности, это бухгалтерия, управление персоналом, наука и образование, административный персонал и спорт, фитнес, красота.

Наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес, безопасность и инсталляция и сервис.

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