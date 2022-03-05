На «Тулачермете» поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня прекрасную половину завода на работе встречали с цветами.

1300 букетов красивых весенних тюльпанов получили сотрудницы «Тулачермета». Рано утром на проходных предприятия, а также возле административных зданий их встречали молодые специалисты.

Вместе с теплыми поздравлениями и комплиментами от мужчин дамы получили букет тюльпанов. Ни одна сотрудница, работающая в дневную смену, или, наоборот, возвращающаяся со смены, не осталась без цветов.

Подобная акция прошла на предприятии впервые. Таким образом мужская часть коллектива выразила своим очаровательным коллегам слова восхищения, признательности и благодарности.

