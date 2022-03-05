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На «Тулачермете» поздравили женщин с 8 Марта

На «Тулачермете» поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня прекрасную половину завода на работе встречали с цветами.

1300 букетов красивых весенних тюльпанов получили сотрудницы «Тулачермета». Рано утром на проходных предприятия, а также возле административных зданий их встречали молодые специалисты.
 
Вместе с теплыми поздравлениями и комплиментами от мужчин дамы получили букет тюльпанов. Ни одна сотрудница, работающая в дневную смену, или, наоборот, возвращающаяся со смены, не осталась без цветов.
 
Подобная акция прошла на предприятии впервые. Таким образом мужская часть коллектива выразила своим очаровательным коллегам слова восхищения, признательности и благодарности.
 

 

Галерея
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 1
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 2
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 3
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 4
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 5
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 6
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 7
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 8
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 9
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 10
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 11
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 12
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 13
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 14
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 15
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 16
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 17
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 18
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 19
На Тулачермете поздравили женщин с 8 марта!, Фото: 20
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