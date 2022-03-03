Ситуация на Украине и санкции: главное за 3 марта

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Специальная операция российских Вооруженных Сил на территории Украины продолжается. Публикуем дайджест основных событий за 3 марта.

Центробанк установил тридцатипроцентную комиссию для физических лиц, покупающих иностранную валюту на бирже.

Российские спортсмены, в том числе и туляки, не смогут выступить на Паралимпиаде в Пекине. То же самое касается представителей Белоруссии.

Правительство России предложило ввести в стране кредитные каникулы до сентября 2022 года и ряд других мер поддержки для граждан и бизнеса.

В тульских автосалонах новые машины подорожали минимум на треть. Подробности – в эксклюзивном репортаже Myslo.

Генпрокуратура напомнила россиянам об ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций.

Список западных компаний, прекращающих поставлять товары в Россию, пополнился фирмой Lego, выпускающей детские конструкторы и крупнейшим британским алкогольным холдингом Diageo. О приостановлении торговли сообщили сети Mango и H&M, а также датская сеть товаров для дома Jysk. По словам туляков, магазины H&M и Jysk в тульском ТРЦ «Макси» уже закрыты.

В Белоруссии состоялся второй этап переговоров между Россией и Украиной. По информации ТАСС стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Третий этап переговоров планируется в ближайшее время.