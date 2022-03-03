новости
новости
Регистрация
Ситуация на Украине и санкции: главное за 3 марта
Фото из архива MySlo

Ситуация на Украине и санкции: главное за 3 марта

Подборка ключевых событий уходящего дня.

Специальная операция российских Вооруженных Сил на территории Украины продолжается. Публикуем дайджест основных событий за 3 марта.

Центробанк установил тридцатипроцентную комиссию для физических лиц, покупающих иностранную валюту на бирже.

Российские спортсмены, в том числе и туляки, не смогут выступить на Паралимпиаде в Пекине. То же самое касается представителей Белоруссии. 

Правительство России предложило ввести в стране кредитные каникулы до сентября 2022 года и ряд других мер поддержки для граждан и бизнеса.

В тульских автосалонах новые машины подорожали минимум на треть. Подробности – в эксклюзивном репортаже Myslo.

Генпрокуратура напомнила россиянам об ответственности за участие в деятельности экстремистских организаций.

Список западных компаний, прекращающих поставлять товары в Россию, пополнился фирмой Lego, выпускающей детские конструкторы и крупнейшим британским алкогольным холдингом Diageo. О приостановлении торговли сообщили сети Mango и H&M, а также датская сеть товаров для дома Jysk. По словам туляков, магазины H&M и Jysk в тульском ТРЦ «Макси» уже закрыты.

В Белоруссии состоялся второй этап переговоров между Россией и Украиной. По информации ТАСС стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Третий этап переговоров планируется в ближайшее время.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
спецоперация РФ на Донбассесанкцииограничение поставокправительство РФ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 4 марта
Где в Туле отключат свет 4 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.