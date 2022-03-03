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Западные компании оставили россиян без виски, рома и конструкторов Lego
Европейские производители продолжают ограничивать поставки продукции в Россию.
Стало известно, что один из крупнейших мировых производителей алкоголя – британская компания Diageo, приостановила поставки продукции в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга сообщает «Интерфакс».
Это означает, что в скором времени с полок магазинов может исчезнуть напитки таких брендов, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan и Gordon's.
Кроме того, по данным РБК, известный производителей детских конструкторов Lego тоже сообщил о прекращении ввоза продукции в Россию. Компания зарегистрирована в Дании.
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