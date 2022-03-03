Российским спортсменам запретили выступать на Паралимпиаде

На Паралимпийские игры должны были поехать в том числе и туляки.

Российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет заявил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Белоруссии — они не будут допущены к соревнованиям, хотя ранее сообщалось, что им можно будет выступать в нейтральном статусе.

Напомним, на Паралимпиаде должны были выступить пять тульских спортсменов: Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий), Владимир Удальцов и Руслан Богачев (спортсмен-ведущий) и Илья Попов.

Паралимпийский комитет России заявил, что решение Международного паралимпийского комитета «совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов».