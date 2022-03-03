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Где в Туле отключат свет 4 марта

Где в Туле отключат свет 4 марта

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Лейтейзена, 1,
  • ул. Сойфера, 7, 8, 12,
  • Красноармейский пр-т, 8, 14,
  • ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. 2-я Песчаная, 42,
  • ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
  • ул. Демьянова, 24, 37, 39, 41-а, 35-а, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б,
  • ул. Некрасова, 60, 56, 58,
  • ул. Курковая, 20, 24, 26, 28,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 17-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 17, 18,
  • 9-й пр-д, 2-16 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 12-а, 12-б,
  • 1-й пр-д, 1-13, 8-а,
  • ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
  • ул. Судейского, 17-а,
  • Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 74,
  • 9-й пр-д, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 42-60 (чётн.), 50-а,
  • ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
  • пос. Горелки: ул. Мирная, 1-12, 8-а, 17-б,
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
  • пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.),
  • пер. Охотный, 2, 6, 7.
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