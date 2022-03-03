ПФР по Тульской области опубликовал график выплаты пенсий в марте

Фото из архива Myslo.

График изменился в связи с праздничными днями.

Гражданам, получающим пенсии через «Почту России», выплата будет производиться в привычном режиме в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи.

Жителям Тульской области, получающим пенсии через Сбербанк, зачисление денежных средств за 7 марта 2022 года будет производиться заранее, начиная с 5 числа.

Далее доставка пенсионных средств будет производиться в установленные сроки в обычном порядке.

В первые дни марта ПФР уже перечислил деньги на счета более 300 тысяч жителей области в кредитных организациях в рамках выплаты мер социальной поддержки, вошедших в компетенцию органов ПФР с 1 января 2022 года.

Доставка денежных средств через почтовые отделения будет произведена в рамках установленного выплатного периода до 25 числа.