В Туле на территории ТЦ «Дружба» в Заречье произошел пожар

Фото: Дмитрий Гайчук и ГУ МЧС России по Тульской области

На месте работают несколько пожарных расчетов.

Днем 3 марта на ул. Максима Горького в Туле произошел пожар. Как сообщил очевидец, в районе ТЦ «Дружба» наблюдается черный столб дыма и работают несколько пожарных расчетов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что загорелся мусор на площади 4 квадратных метра, после чего огонь перекинулся на строение.

По предварительной информации, пострадавших нет.