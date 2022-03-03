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В Туле на территории ТЦ «Дружба» в Заречье произошел пожар
Фото: Дмитрий Гайчук и ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле на территории ТЦ «Дружба» в Заречье произошел пожар

На месте работают несколько пожарных расчетов.

Днем 3 марта на ул. Максима Горького в Туле произошел пожар. Как сообщил очевидец, в районе ТЦ «Дружба» наблюдается черный столб дыма и работают несколько пожарных расчетов.
 
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что загорелся мусор на площади 4 квадратных метра, после чего огонь перекинулся на строение.
 
По предварительной информации, пострадавших нет.
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В Туле на территории ТЦ «Дружба» произошел пожар, Фото: 1
В Туле на территории ТЦ «Дружба» произошел пожар, Фото: 2
В Туле на территории ТЦ «Дружба» произошел пожар, Фото: 3
В Туле на территории ТЦ «Дружба» произошел пожар, Фото: 4
В Туле на территории ТЦ «Дружба» произошел пожар, Фото: 5
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:24 +2
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