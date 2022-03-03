Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

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ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 04 марта 2022 года на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных правил:

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине – там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

При плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным, снизить скорость движения, увеличить дистанцию до других машин.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, максимально близко прижимайтесь к правому краю или съезжайте на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.