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Тульские приставы и налоговики искали должников на парковке ТРЦ «Макси»
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские приставы и налоговики искали должников на парковке ТРЦ «Макси»

Сотрудники ведомств провели совместное рейдовое мероприятие.

Сотрудники региональных управлений ФССП и ФНС России провели рейд «Стоп долг!» на парковке ТРЦ «Макси». С помощью ведомственного приложения «Мобильный розыск» приставы искали должников среди владельцев автомобилей, припаркованных возле торгового центра.

Если база данных выдавала информацию о наличии долгов, под «дворником» автомобиля приставы оставляли официальное уведомление о необходимости уплаты задолженности.

В минувшем году «Мобильный розыск» помог найти более 700 автомобилей должников, 87 машин были арестованы. С начала 2022 года с помощью «Мобильного розыска» приставы установили нахождение 15 автомобилей должников и подвергли их аресту.

Самый простой способ узнать о наличии задолженности – это электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет получить общедоступную информацию об исполнительном производстве и узнать, как можно погасить долг.

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