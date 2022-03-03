Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
В Щекино построят оранжерею за 11,5 млн рублей
Она будет расположена на территории местного центра соцобслуживания.
На официальном портале правовых актов Тульской области опубликовано постановление главы регионального правительства Валерия Шерина о выделении субсидии почти на 11,5 млн рублей на строительство оранжереи.
Объект площадью 65 квадратных метров планируется построить на территории щекинского центра социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 2-А.
Уточняется, что первая часть субсидии в размере 600 тысяч рублей была перечислена учреждению ещё 1 января. Ещё 10,9 млн будет выделено в течение года.
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