В Щекино построят оранжерею за 11,5 млн рублей

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Она будет расположена на территории местного центра соцобслуживания.

На официальном портале правовых актов Тульской области опубликовано постановление главы регионального правительства Валерия Шерина о выделении субсидии почти на 11,5 млн рублей на строительство оранжереи.

Объект площадью 65 квадратных метров планируется построить на территории щекинского центра социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 2-А.

Уточняется, что первая часть субсидии в размере 600 тысяч рублей была перечислена учреждению ещё 1 января. Ещё 10,9 млн будет выделено в течение года.