«Рухнут прямо на нас!»: тулячка пожаловалась на старые деревья, которые ей обещали спилить и не пилят

Пожилая женщина проживает в частном доме Привокзального округа Тулы, на Орловском шоссе, 95. Прямо около ее дома, на шоссе стоят старые ветхие деревья.

- У меня на руках есть акты, что эти деревья старые и их давно пора снести, — рассказывает Заремма Афанасьевна. — Даже на фото видно, что деревья полые внутри! Они могут рухнуть прямо на мой дом со дня на день. Куда я только не обращалась — одни обещания. Администрация Тулы прислала мне ответ, что в течение этого зимнего сезона деревья спилят. Но воз и ныне там: сегодня последний день февраля, а к нам никто так и не приехал.

Пенсионерка попросила опубликовать ее обращение, чтобы на проблему обратили внимание чиновники.