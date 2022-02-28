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«Рухнут прямо на нас!»: тулячка пожаловалась на старые деревья, которые ей обещали спилить и не пилят

«Рухнут прямо на нас!»: тулячка пожаловалась на старые деревья, которые ей обещали спилить и не пилят

Заремма Тюрина написала в редакцию о своей проблеме.

Пожилая женщина проживает в частном доме Привокзального округа Тулы, на Орловском шоссе, 95. Прямо около ее дома, на шоссе стоят старые ветхие деревья.

- У меня на руках есть акты, что эти деревья старые и их давно пора снести, — рассказывает Заремма Афанасьевна. — Даже на фото видно, что деревья полые внутри! Они могут рухнуть прямо на мой дом со дня на день. Куда я только не обращалась — одни обещания. Администрация Тулы прислала мне ответ, что в течение этого зимнего сезона деревья спилят. Но воз и ныне там: сегодня последний день февраля, а к нам никто так и не приехал.

Пенсионерка попросила опубликовать ее обращение, чтобы на проблему обратили внимание чиновники.

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