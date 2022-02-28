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В Кимовске после ДТП госпитализирована пенсионерка

В Кимовске после ДТП госпитализирована пенсионерка

На ул. Заводской столкнулись два автомобиля.

Утром 26 февраля на ул. Заводской в Кимовске произошло ДТП. Столкнулись Mazda 6 под управлением 30-летнего мужчины и Lada Vesta, за рулем которой был 64-летний водитель.
 
«Пассажир одного из автомобилей — женщина 1958 года рождения, госпитализирована с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +2
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