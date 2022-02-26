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Где в Туле 28 февраля отключат электроэнергию

Где в Туле 28 февраля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 28 февраля с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 117, 117-а, 119,
  • ул. Болдина, 93, 95, 97, 99, 101, 103-а, 107, 109, 2, 4, 8, 1, 3, 5, 6, 7,
  • п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1−9,
  • ул. М. Расковой, 22,
  • ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.),
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 1−10, 15,
  • ул. Белинского, 1−13 (нечётн.), 6−12 (чётн.),
  • ул. Заварная, 160−172 (чётн.), 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1−15 (нечётн.), 9-а; ул. Кирпичная, 29-а, 16−30 (чётн.), 17−29 (нечётн.),
  • ул. Костычева, 8, 12 к.1, 12 к.2, 18, 10, 16, 14,
  • ул. Машинистов, 1, 3, 5, 12−36 (чётн.), 9−33 (нечётн.).
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