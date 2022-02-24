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Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов

Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов

С заявлением выступила пресс-служба банка.

В соцсетях появляются фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Пресс-служба Сбербанка официально опровергла данную информацию:
 
- Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.
 
Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.
 
Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях.
 
 

 

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