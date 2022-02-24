В Тульской области будут развивать промышленный туризм

Об этом 24 февраля на пресс-конференции заявил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

По словам министра, в 2021 году промышленность региона развивалась опережающими темпами.

В минувшем году Тульская область успешно прошла отборочный этап среди регионов России в Акселерационную программу по развитию промышленного туризма. Развивать это перспективное направление туризма в регионе будут предприятия таких отраслей, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность и др.

Среди них: машиностроительный завод «Штамп», «Туламашзавод», «Хавейл», «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», «Пивоваренная компания «Балтика», «Медовые традиции», КФ «Алкион», «Тульский Винокуренный Завод 1911», «Тульский молочный комбинат». В 2022 году в рамках Акселератора будет завершена работа по созданию туристического продукта.