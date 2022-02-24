новости
новости
Регистрация
В Тульской области будут развивать промышленный туризм

В Тульской области будут развивать промышленный туризм

Об этом 24 февраля на пресс-конференции заявил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

По словам министра, в 2021 году промышленность региона развивалась опережающими темпами.

В минувшем году Тульская область успешно прошла отборочный этап среди регионов России в Акселерационную программу по развитию промышленного туризма. Развивать это перспективное направление туризма в регионе будут предприятия таких отраслей, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность и др.

Среди них: машиностроительный завод «Штамп», «Туламашзавод», «Хавейл», «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», «Пивоваренная компания «Балтика», «Медовые традиции», КФ «Алкион», «Тульский Винокуренный Завод 1911», «Тульский молочный комбинат». В 2022 году в рамках Акселератора будет завершена работа по созданию туристического продукта.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:45 −3
Другие статьи по темам
Прочее
ТулабрифингпромышленностьТульская областьтуризм

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов
Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов
На ул. Короленко столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga
На ул. Короленко столкнулись грузовая ГАЗель и Nissan Fuga
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.