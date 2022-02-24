С 25 февраля изменятся тарифы на проезд по платным дорогам

Ежегодная индексация платы за проезд по дорогам, которые находятся в доверительном управлении «Автодора», запланирована на февраль. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

М-4 «Дон»

Стоимость проезда по платным участкам автодороги от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0—6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145−160 руб.

М-3 «Украина»

Цена повысится на 5−10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15−20 руб. при проезде всего участка протяженностью 70 км.

М-11 «Нева»

Для водителей легкового транспорта стоимость проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км изменится на 30 руб. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140−150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга по участку протяженностью 564 км, цена увеличится на 170−180 руб. в зависимости от дня недели.

М-10 «Россия»

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево протяженностью 260 км увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5−15 руб. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

Также в официальном пресс-релизе сказано, что пользователи могут воспользоваться преимуществом программы лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass. Она действует на всех платных участках, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Российские автомобильные дороги».