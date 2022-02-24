С 25 февраля изменятся тарифы на проезд по платным дорогам
Новая стоимость будет опубликована на сайте компании «Автодор – Платные Дороги».
Стоимость проезда по платным участкам автодороги от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0—6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145−160 руб.
Цена повысится на 5−10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15−20 руб. при проезде всего участка протяженностью 70 км.
Для водителей легкового транспорта стоимость проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км изменится на 30 руб. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140−150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга по участку протяженностью 564 км, цена увеличится на 170−180 руб. в зависимости от дня недели.
Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево протяженностью 260 км увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5−15 руб. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.
Также в официальном пресс-релизе сказано, что пользователи могут воспользоваться преимуществом программы лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass. Она действует на всех платных участках, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Российские автомобильные дороги».