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С 25 февраля изменятся тарифы на проезд по платным дорогам
Фото: avtodor-tr.ru

С 25 февраля изменятся тарифы на проезд по платным дорогам

Новая стоимость будет опубликована на сайте компании «Автодор – Платные Дороги».

Ежегодная индексация платы за проезд по дорогам, которые находятся в доверительном управлении «Автодора», запланирована на февраль. Об этом сообщается на сайте госкомпании.
 
М-4 «Дон»

Стоимость проезда по платным участкам автодороги от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0—6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145−160 руб.

М-3 «Украина»

Цена повысится на 5−10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15−20 руб. при проезде всего участка протяженностью 70 км.

М-11 «Нева»

Для водителей легкового транспорта стоимость проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км изменится на 30 руб. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140−150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга по участку протяженностью 564 км, цена увеличится на 170−180 руб. в зависимости от дня недели.

М-10 «Россия»

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево протяженностью 260 км увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5−15 руб. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

 

Также в официальном пресс-релизе сказано, что пользователи могут воспользоваться преимуществом программы лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass. Она действует на всех платных участках, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Российские автомобильные дороги».

 
Рассчитать стоимость проезда по дорогам государственной компании «Автодор» вы можете на сайте компании «Автодор — Платные Дороги». Новые тарифы будут опубликованы 25 февраля.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:18 −9
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