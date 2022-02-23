Где в Туле 24 февраля отключат электроэнергию

24 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1−21 (нечётн.), 8−50 (чётн.);

ул. Новоглухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а;

ул. Гастелло, 1, 1-а;

ул. Серебровская, 20, 22, 24, 26;

ул. Седова, 47;

ул. Болдина, 93, 95, 97, 97-а, 99, 101, 107, 109;

ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 39-а;

ул. Плеханова, 1−43;

ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.);

ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);

ул. Будённого, 58−72 (чётн.), 64-а, 45−59 (нечётн.);

ул. М. Смирнова, 85, 83, 68;

3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17;

ул. Энтузиастов, 2−26 (чётн.), 1-а, 1−11 (нечётн.);

ул. Серпуховская, 2−28 (чётн.), 1−37 (нечётн.);

ул. Мелиховская, 3−17 (нечётн.), 18−28 (чётн.), 6, 8;

ул. Ключевая, 3−47 (нечётн.);

Московское ш., 45−53 (нечётн.), 62−76 (чётн.), 78-а, 82;

п. Рудаково: пер. Садовый, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.); пер. Лазурный, 2−14 (чётн.), 3−17 (нечётн.);

п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Поленова, 1−9;

Мясново: ул. Кабакова, 56−74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9−19 (нечётн.), 26−32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6−40 (чётн.), 37−53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48−54; 11-й пр-зд, 13-а, 17-а, 28, 30-а, 32-а, 12-а, 10−39; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22.