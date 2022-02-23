Над Тулой прогремел праздничный салют: видео

Фото и видео Тульского соединения ВДВ.

В 21.00 по московскому времени в Туле на набережной военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества запустили праздничный салют.

Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5.

Всего в мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.