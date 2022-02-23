Фото и видео Тульского соединения ВДВ.
Над Тулой прогремел праздничный салют: видео
Так завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
В 21.00 по московскому времени в Туле на набережной военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества запустили праздничный салют.
Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5.
Всего в мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.
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