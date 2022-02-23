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Над Тулой прогремел праздничный салют: видео
Фото и видео Тульского соединения ВДВ.

Над Тулой прогремел праздничный салют: видео

Так завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В 21.00 по московскому времени в Туле на набережной военнослужащие Тульского соединения ВДВ в рамках празднования Дня защитника Отечества запустили праздничный салют.

Тульские артиллеристы-десантники произвели 30 одновременных выстрелов из 12 пушек ЗИС-5.

Всего в мероприятии было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

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Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 1
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 2
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 3
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 4
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 5
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 6
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 7
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 8
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 9
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 10
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 11
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 12
Над Тулой прогремел праздничный салют, Фото: 13
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