Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 8 пациентов
1900 человек выздоровели.
За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 1090 случаев заражения коронавирусом. 1900 человек выздоровели, 160 госпитализированы, 8 — умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 133 465 случаев ковида, 82 124 человека выздоровели, 4802 пациента умерли.
В России за сутки госпитализированы 17 294 человека, заразились — 135 172. Скончались 796.
Более 40 тысяч человек получили сертификаты о перенесенном COVID-19 по результатам тестов на антитела
сегодня, в 09:05, 17 876 -1
вчера, в 15:32, 106 4243 -41
вчера, в 15:32, 31 23021 -13
Другие статьи по темам