Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 8 пациентов

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 1090 случаев заражения коронавирусом. 1900 человек выздоровели, 160 госпитализированы, 8 — умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 133 465 случаев ковида, 82 124 человека выздоровели, 4802 пациента умерли.

В России за сутки госпитализированы 17 294 человека, заразились — 135 172. Скончались 796.